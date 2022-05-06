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Факты / Мир / Росія

Консульство РФ в Эдинбурге поддержало ВСУ и осудило войну против Украины

Илья Нежигай редактор ленты
Консульство РФ в Эдинбурге поддержало ВСУ и осудило войну против Украины

На странице Генерального консульства Российской Федерации в столице Шотландии, Эдинбурге появилась публикация с осуждением войны России против Украины, а также со словами в поддержку Вооруженных сил Украины.

Соответствующее сообщение было 6 мая опубликовано на странице консульства в Instagram.

– Я, генеральный консул России в Эдинбурге, Яковлев А.И., категорически осуждаю поведение военной спецоперации ВС РФ против суверенного, независимого государства Украины. Всесторонне поддерживаю любую помощь ВСУ от стран ЕС, — говорится на странице консульства.

При этом в других социальных сетях (Facebook и Telegram), а также на официальном сайте консульства, аналогичное сообщение отсутствует.

Отметим, что страница не была активна с сентября 2019 года.

Впоследствии генконсульство РФ сообщило, что страница в Instagram была сломана, а сам генконсул Андрей Яковлев подобных заявлений якобы не делал.

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При этом со временем страницу консульства в Instagram закрыли для публичного просмотра. На данный момент неизвестно, была ли удалена сама публикация.

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Источники: Consulate General Of Russia, РБК

Фото: Consulate General Of Russia

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