ВСУ уничтожили племянника замминистра обороны России Адама Хамхоева
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В ночь на 21 мая Вооруженные силы Украины уничтожили племянника замминистра обороны России. Где именно погиб Адам Хамхоев, не сообщается.
“Грустным” известием поделились в пресс-службе офицерского корпуса российской Ингушетии.
Они сообщили, что погиб офицер, командир десантно-штурмовой роты — капитан Хамхоев Адам Ерахович.
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По данным СМИ, Адам Хамхоев приходится племянником замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Ранее он занимал должность главы республики Ингушетия.