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Факты / Мир / Росія

ВСУ уничтожили племянника замминистра обороны России Адама Хамхоева

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Требует проверки
ВСУ уничтожили племянника замминистра обороны России Адама Хамхоева

В ночь на 21 мая Вооруженные силы Украины уничтожили племянника замминистра обороны России. Где именно погиб Адам Хамхоев, не сообщается.

“Грустным” известием поделились в пресс-службе офицерского корпуса российской Ингушетии.

Они сообщили, что погиб офицер, командир десантно-штурмовой роты — капитан Хамхоев Адам Ерахович.

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По данным СМИ, Адам Хамхоев приходится племянником замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Ранее он занимал должность главы республики Ингушетия.

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