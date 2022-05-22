Май, 21 в 21:36

ВСУ уничтожили племянника замминистра обороны России Адама Хамхоева

Наташа Тарчевська, редактор ленты Требует проверки

В ночь на 21 мая Вооруженные силы Украины уничтожили племянника замминистра обороны России. Где именно погиб Адам Хамхоев, не сообщается. “Грустным” известием поделились в пресс-службе офицерского корпуса российской Ингушетии. Они сообщили, что погиб офицер, командир десантно-штурмовой роты — капитан Хамхоев Адам Ерахович. Сейчас смотрят По данным СМИ, Адам Хамхоев приходится племянником замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Ранее он занимал должность главы республики Ингушетия.

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