Guardian: в РФ прибыли сирийские эксперты по бочковым бомбам, которые могут использовать в Украине

Май, 22 в 23:07

Для “укрепления” своего военного потенциала Кремль привлек к сотрудничеству несколько десятков экспертов из Сирии. Вполне возможно, что они будут работать над изготовлением опасных бочковых бомб.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Guardian. Речь идет о более 50 сирийских специалистах: они якобы должны обучать россиян “применять” бомбы в войне на территории Украины.

— Мы знаем, что потенциал использования бочковых бомб есть, но если российские военные его будут использовать в Украине, то проиграют; мы будем знать, кто это сделал, и, скорее всего, они все равно будут убиты, — сказали неназванные европейские чиновники.

Источники издания добавляют, что таким образом сирийское правительство хочет “отблагодарить” Путина за то, что Россия сыграла значительную роль в укреплении режима Асада в стране.

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По неподтвержденной информации, в самой Сирии действует по меньшей мере четыре вербовочных центра для российского контингента — в Дамаске, Латакии, Хаме и Хомсе.

Перед началом сотрудничества с рашистами сирийским новобранцам предлагают подписать контракт с известной ЧВК Вагнер.

Что известно о бочковых бомбах

Бочковые бомбы — взрывчатка грубого типа, которую складывают в бочку и сбрасывают с военного вертолета. Метод прицеливания “уникален” для ХХІ века, потому что его нет — военным нужно работать “на глаз”.

Именно бочковые бомбы использовались на протяжении всей сирийской войны.

Эксперты отмечают, что уровень точности бочковых бомб — ниже среднего. К использованию такого вида взрывчатки прибегают тогда, когда ощутима нехватка более эффективных видов вооружений.