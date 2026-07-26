Оккупанты проводят аэроразведку, разминируют маршруты и готовятся использовать квадроциклы и мотоциклы для новых штурмов украинских позиций в направлении Доброполья (Донецкая область).

Об этом сообщили в 4 бригаде оперативного назначения Рубеж Национальной гвардии Украины.

Новые штурмы оккупантов на Покровском направлении: что известно

В зоне ответственности бригады Рубеж на Покровском направлении российские войска продолжают готовиться к активизации наступательных действий.

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По информации военных, оккупанты активно проводят аэроразведку и пытаются разминировать маршруты, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.

В бригаде отмечают, что противник, скорее всего, будет делать ставку на использование квадроциклов и мотоциклов при попытках прорыва украинской обороны.

Несмотря на это, украинские военные вовремя обнаруживают противника и уничтожают его еще на подступах к своим позициям.

По данным бригады Рубеж, основной целью российских войск по-прежнему остается продвижение в направлении Доброполья.

Именно на этом направлении оккупанты концентрируют свои силы, но пока не могут реализовать свои планы.

Также на протяжении недели военнослужащие бригады участвовали в отражении масштабного механизированного штурма российских войск. Во время боя они уничтожили боевую бронированную машину, мостоукладчик МТУ-72, а также присоединились к уничтожению другой вражеской техники.

В бригаде отмечают, что продолжают контролировать обстановку и эффективно противодействовать попыткам противника прорвать украинскую оборону.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны Украины под командованием 1 корпуса НГУ Азов сорвали один из самых масштабных механизированных штурмов российских войск в Донецкой области.

По словам командующего Нацгвардией Александра Пивненко, оккупанты задействовали в наступлении силы двух армий и танковой дивизии, но за четыре часа боя украинские защитники уничтожили десятки единиц техники и ликвидировали 123 российских военных.

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