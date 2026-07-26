Россия сознательно осуществляет террор против украинцев, который не имеет никакого военного оправдания. Для противодействия российской агрессии необходимы более жесткие санкции против РФ и большая поддержка Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в воскресенье, 26 июля.

Зеленский отреагировал на удар РФ по Чернигову

В результате попадания в супермаркет в Чернигове на данный момент известно о 13 раненых и двух погибших, среди которых ребенок.

Сейчас смотрят

— Россияне продолжают “побеждать” обычные гражданские объекты. Абсолютно циничный удар дроном по обычному супермаркету в Чернигове. Ударили прямо по людям без какого-либо военного смысла. На данный момент известно о тринадцати раненых. К сожалению, есть двое погибших, — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что на месте удара работают все необходимые службы и оказывают помощь пострадавшим.

Глава государства также сообщил, что в воскресенье российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

— Это сознательный российский террор, который не имеет никакого военного оправдания. Нужны более жёсткие санкции против России, больше поддержки для Украины, больше средств для защиты нашего неба и больше возможностей для наших воинов, — подчеркнул глава государства.

Напомним, взрывы в Чернигове прогремели днем 26 июля во время атаки российских ударных беспилотников. Один из вражеских дронов попал в супермаркет АТБ в микрорайоне ЗАЗ.

В результате российской атаки погибли два человека, среди них 10-летний ребенок. Пострадали 13 человек: четверо мужчин и девять женщин.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.