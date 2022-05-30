Угрожают переселять на Дальний Восток: семьи оккупантов, воюющих в Украине, держат в заложниках

Май, 30 в 12:03

В западном военном округе России семьям оккупантов, которые воюют в Украине, запретили покидать территорию страны.

Если захватчики будут отказываться выполнять боевые задания, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы Дальнего Востока РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. По его информации, командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

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Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении.

Военная разведка Украины обнародовала список военных преступников-военнослужащих вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа (в/ч 12633, аэродром Пушкин, г. Санкт-Петербург).

Список российских военных преступников можно посмотреть по ссылке.

Оккупантам напомнили, что все будут привлечены к ответственности за преступления против мирного населения Украины.