Дворникова отстранили от командования российскими войсками в Украине — CIT

Июнь, 03 в 17:03

Российский генерал Александр Дворников больше не командует группировкой российских войск в Украине, вместо него назначен генерал Геннадий Жидко. Об этом сообщают расследователи Conflict Intelligence Team.

Более недели назад команда CIT от источников узнала, что Дворникова сместил бывший командующий Восточным военным округом, а ныне заместитель министра обороны России по военно-политической работе Жидко.

— По сути, это главный политрук всей Руси, главный замполит, — рассказал член команды расследователей CIT Руслан Левиев.

В CIT отмечают, что не знают причины отстранения Дворникова. По словам Левиева, это может быть просто “ротационный процесс, который мы видели в Сирии”.

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Журналист-расследователь Bellingcat Христа Грозев также подтвердил замену Дворникова на Жидко.

— В самом начале, когда Дворников был назначен, мы получили довольно интересные комментарии и оценки его способностей или отсутствия способностей от бывших вагнеровцев, которые под его командованием воевали в Сирии. Они удивились, что он был назначен. Сказали, что не может быть такого, чтобы кто-нибудь поверил, что он стратег — он обычный алкоголик, и что рано или поздно это поймут. Вполне возможно, что это произошло.

В начале апреля стало известно, что Россия на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлем существенных потерь в результате боевых действий – сменила командующего спецоперацией в Украине, им стал генерал армии Александр Дворников.

Александр Дворников до 2016 года почти год командовал российскими войсками в Сирии. Журналисты и эксперты прозвали его “сирийским мясником” за тактику ведения войны, которая предполагала большое количество жертв среди гражданских.

Источник: CIT

Фото: Минобороны России