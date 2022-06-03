Дворникова отстранили от командования российскими войсками в Украине — CIT
Российский генерал Александр Дворников больше не командует группировкой российских войск в Украине, вместо него назначен генерал Геннадий Жидко. Об этом сообщают расследователи Conflict Intelligence Team.
Более недели назад команда CIT от источников узнала, что Дворникова сместил бывший командующий Восточным военным округом, а ныне заместитель министра обороны России по военно-политической работе Жидко.
— По сути, это главный политрук всей Руси, главный замполит, — рассказал член команды расследователей CIT Руслан Левиев.
В CIT отмечают, что не знают причины отстранения Дворникова. По словам Левиева, это может быть просто “ротационный процесс, который мы видели в Сирии”.
Журналист-расследователь Bellingcat Христа Грозев также подтвердил замену Дворникова на Жидко.
— В самом начале, когда Дворников был назначен, мы получили довольно интересные комментарии и оценки его способностей или отсутствия способностей от бывших вагнеровцев, которые под его командованием воевали в Сирии. Они удивились, что он был назначен. Сказали, что не может быть такого, чтобы кто-нибудь поверил, что он стратег — он обычный алкоголик, и что рано или поздно это поймут. Вполне возможно, что это произошло.
В начале апреля стало известно, что Россия на фоне отступления от Киева и признанных самим Кремлем существенных потерь в результате боевых действий – сменила командующего спецоперацией в Украине, им стал генерал армии Александр Дворников.
Александр Дворников до 2016 года почти год командовал российскими войсками в Сирии. Журналисты и эксперты прозвали его “сирийским мясником” за тактику ведения войны, которая предполагала большое количество жертв среди гражданских.
Источник: CIT
Фото: Минобороны России