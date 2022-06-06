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Факты / Мир / Росія

Телепортацией еще не овладели: Лаврова таки не пустили в Сербию

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Телепортацией еще не овладели: Лаврова таки не пустили в Сербию
Фото: Depositphotos

Совместными “усилиями” трех стран ЕС официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию был сорван.

Утром 6 июня в МИД России подтвердили, что Болгария, Северная Македония и Черногория не дали разрешения на пролет самолета министра, который 6-7 июня должен был посетить Белград.

6-7 июня у Лаврова был запланирован визит в “дружественную РФ” Сербию.

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— Эти сообщения соответствуют действительности… Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела, — прокомментировали в министерстве.

Скандальную ситуацию не смогла не прокомментировать и пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Болгарию, Северную Македонию и Черногорию в том, что, закрывая воздушное пространство для российских дипломатов, они “закрыли очередной канал связи”.

Сам Сергей Лавров такой акт дипломатического унижения комментировать не стал.

Напомним, о том, что сразу три страны закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, стало известно 5 июня.

В понедельник, 6 июня, он должен был прибыть из Москвы в Белград. Сербия, которая поддерживает тесные связи с Россией, после начала полномасштабной войны в Украине не присоединилась к западным санкциям против Москвы.

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