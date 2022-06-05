“Собрался” в Сербию: сразу три страны ЕС отказали Лаврову в пересечении воздушного пространства
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Сразу три страны закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 6-7 июня у него запланирован визит в “дружественную РФ” Сербию.
По данным сербской газеты Вечерние новости, речь идет о таких странах, как Болгария, Северная Македония и Черногория. Они также опубликовали фрагмент черногорского документа, в котором говорится об отказе Лаврову.
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Таким образом, за логистику визита Лаврова возьмется президент Сербии Александр Вучич лично.
Ситуацию уже прокомментировала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, назвав ее “невероятной и исключительно сложной”.