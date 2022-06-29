У Путина две задачи для армии Беларуси, если она нападет на Украину – Жданов

Июнь, 29 в 13:58

Открыть второй фронт и отрезать Украину от поставок западного оружия – такие две задачи должна выполнить армия Беларуси, если решится наступать, считает военный эксперт Сергей Жданов.

– У армии Беларуси, на мой взгляд, будет две задачи. Первая – просто открыть второй фронт и оттянуть на себя значительную часть украинской армии. И вторая – если они будут наступать, то только на Волынь, Ровенщину, Львовскую и Тернопольскую области. Эти четыре области – наиболее вероятное направление для наступления именно с целью отрезать Украину от поставок западного оружия, – сказал он в комментарии журналисту Алексею Душке.

По его мнению, обе задачи поставлены Кремлем, поскольку они имеют для Путина архиважное значение.

– Срыв поставок оружия, понятно, ослабит ВСУ, а война на два фронта – еще ни один полководец не выигрывал войну на два фронта, – так Жданов объяснил роль Беларуси в планах России.