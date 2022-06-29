Как Путин может заставить Лукашенко воевать против Украины: Жданов назвал условие

Июнь, 29 в 11:55

Для белорусского диктатора Александра Лукашенко весомым аргументом для вступления в войну с Украиной может стать только угроза отстранения от власти или физического уничтожения. Об этом заявил военный эксперт Сергей Жданов в комментарии журналисту Алексею Душке.

– Лукашенко может вступить в войну, когда лавровый венок вот-вот повиснет над головой Путина, а такой ситуации в этой войне уже быть не может. Поэтому он будет оттягивать до последнего, пока его жизни не будет угрожать опасность. Я думаю, что именно такой аргумент для Лукашенко будет весомым, чтобы отдать приказ о вторжении в Украину. Да, Путин может пригрозить ему отстранением от власти, что-то вроде дворцового переворота, – считает он.

За его словами, у белорусского диктатора на сегодняшний день двойственная позиция – он завис между молотом и наковальней.

– С одной стороны Путин может попытаться отстранить его от власти, имея достаточное количество лояльных к себе чиновников, которые сформируют временное правительство и отдадут приказ о вторжении в Украину. А с другой стороны – если он отдаст этот приказ, то может получить социальный взрыв. И в этом случае армия может примкнуть к народу, поскольку антивоенные настроения и в армии, и среди народа возрастают, – объяснил Жданов.

Если Лукашенко привлечет еще и 35 тыс. мобилизованных, которые в большинстве против войны, он окажется в очень незавидном положении, считает эксперт.

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При этом, по мнению Жданова, в правительстве Беларуси сейчас очень мало людей, готовых поддержать Путина, и их станет еще меньше, поскольку Лукашенко сейчас с помощью КГБ проводит так называемые чистки в высших эшелонах власти на предмет лояльности к РФ, в том числе и в армии.

– Он намного более хитрый и опытный политик. Путин по сравнению с ним – мальчишка. Лукашенко 20 лет водит Путина за нос. За это время подписано много документов, но союзное государство так и не появилось, – подытожил Жданов.