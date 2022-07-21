Июль, 21 в 15:41

Нет никаких разведывательных данных о том, что у президента России Владимира Путина есть проблемы со здоровьем.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

По его словам, нет доказательств того, что Путин, которому исполняется 70 лет, может страдать от рака или другой тяжелой болезни. Также он пошутил, что президент РФ выглядит “слишком здоровым” человеком.

Сейчас смотрят

– Ходит много слухов о состоянии здоровья президента Путина, но насколько мы можем судить, он даже слишком здоров, – сказал Бернс.

Директор ЦРУ добавил, что это — не официальный вывод разведки.

Бернс, работавший послом в Москве, сказал, что наблюдает за российским лидером и общается с ним более двух десятилетий.

Как он отметил, Путин “сильно верит в контроль, устрашение и месть”, однако его планы по поводу Украины базировались на “глубоко ошибочных предположениях и некоторых иллюзиях”.