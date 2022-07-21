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Факты / Мир / Росія

Он “слишком здоров”: директор ЦРУ опроверг слухи о серьезной болезни Путина

Валентина Чорна, редактор ленты
Он “слишком здоров”: директор ЦРУ опроверг слухи о серьезной болезни Путина
Фото: Pixabay

Нет никаких разведывательных данных о том, что у президента России Владимира Путина есть проблемы со здоровьем.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

По его словам, нет доказательств того, что Путин, которому исполняется 70 лет, может страдать от рака или другой тяжелой болезни. Также он пошутил, что президент РФ выглядит “слишком здоровым” человеком.

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– Ходит много слухов о состоянии здоровья президента Путина, но насколько мы можем судить, он даже слишком здоров, – сказал Бернс.

Директор ЦРУ добавил, что это — не официальный вывод разведки.

Бернс, работавший послом в Москве, сказал, что наблюдает за российским лидером и общается с ним более двух десятилетий.

Как он отметил, Путин “сильно верит в контроль, устрашение и месть”, однако его планы по поводу Украины базировались на “глубоко ошибочных предположениях и некоторых иллюзиях”.

– Он убежден, что его назначение как лидера России – восстановить Россию как великое государство. Он считает, что ключом к этому является возобновление сферы влияния по соседству с Россией, а он не может сделать это, не контролируя Украину. Путин действительно верит своей риторике. Я слышал, как он говорил приватно на протяжении многих лет, что Украина не является настоящей страной. Что ж, настоящие страны дают отпор. И это то, что сделали украинцы, – сказал Бернс.

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Источник: BBC Украина
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