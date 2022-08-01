Август, 01 в 16:34

В Европейском Союзе назвали условия, при которых они могут вернуться к диалогу с Российской Федерацией.

Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем прогнозе. В нем он проанализировал влияние санкций на экономику РФ и ее геополитическое положение.

— Что касается Европы, то мы все еще остаемся открытыми к диалогу с Россией при условии, что она откажется от своих имперских претензий и будет уважать целостность всех государств, включая Украину, — отметил Боррель.

Также он прокомментировал зависимость ЕС от российских энергоресурсов. По словам Борреля, Европа выразила готовность действовать и рисковать пропорционально масштабу вызова.

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– Конечно, эта детоксикация от российской энергетики не проходит безболезненно для некоторых стран или определенных секторов. И это остро повлияло на потребительские цены. Однако разъединение необратимо. Такой подход тем более важен и своевременен, что соответствует нашим климатическим амбициям. Общественное мнение не воспримет никакого разворота даже после окончания войны, — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Боррель добавил, что санкции ЕС имеют сигнальную функцию, указывающую на неприемлемость поведения РФ, и принудительную, направленную на прекращение финансирования военной машины Кремля. Новые санкции, введенные после полномасштабного вторжения, более значимы, чем те, к которым прибегли в 2014 году.

Since the start of the war against Ukraine, the EU has adopted six sanctions packages against Russia covering a wide range of products and persons. In @ucm_icei working paper, I analyse the impact on Russia’s economy and its geopolitical position. https://t.co/BGcXEIsOZv

(1/2) pic.twitter.com/4s4JTGVcaD — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 1, 2022

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Недавно Совет ЕС продлил действие экономических санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину в 2014 году, на шесть месяцев. Ограничения будут действовать до конца января 2023 года.