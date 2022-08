В Европейском Союзе назвали условия, при которых они могут вернуться к диалогу с Российской Федерацией.

Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем прогнозе. В нем он проанализировал влияние санкций на экономику РФ и ее геополитическое положение.

Также он прокомментировал зависимость ЕС от российских энергоресурсов. По словам Борреля, Европа выразила готовность действовать и рисковать пропорционально масштабу вызова.

Боррель добавил, что санкции ЕС имеют сигнальную функцию, указывающую на неприемлемость поведения РФ, и принудительную, направленную на прекращение финансирования военной машины Кремля. Новые санкции, введенные после полномасштабного вторжения, более значимы, чем те, к которым прибегли в 2014 году.

Since the start of the war against Ukraine, the EU has adopted six sanctions packages against Russia covering a wide range of products and persons.

In @ucm_icei working paper, I analyse the impact on Russia’s economy and its geopolitical position. https://t.co/BGcXEIsOZv

(1/2) pic.twitter.com/4s4JTGVcaD

