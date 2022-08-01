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Факты / Мир / Росія

Боррель назвал условия, при которых ЕС может вернуться к диалогу с Россией

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Жозеп Борель
Фото: Depositphotos

В Европейском Союзе назвали условия, при которых они могут вернуться к диалогу с Российской Федерацией.

Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем прогнозе. В нем он проанализировал влияние санкций на экономику РФ и ее геополитическое положение.

— Что касается Европы, то мы все еще остаемся открытыми к диалогу с Россией при условии, что она откажется от своих имперских претензий и будет уважать целостность всех государств, включая Украину, — отметил Боррель.

Также он прокомментировал зависимость ЕС от российских энергоресурсов. По словам Борреля, Европа выразила готовность действовать и рисковать пропорционально масштабу вызова.

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– Конечно, эта детоксикация от российской энергетики не проходит безболезненно для некоторых стран или определенных секторов. И это остро повлияло на потребительские цены. Однако разъединение необратимо. Такой подход тем более важен и своевременен, что соответствует нашим климатическим амбициям. Общественное мнение не воспримет никакого разворота даже после окончания войны, — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Боррель добавил, что санкции ЕС имеют сигнальную функцию, указывающую на неприемлемость поведения РФ, и принудительную, направленную на прекращение финансирования военной машины Кремля. Новые санкции, введенные после полномасштабного вторжения, более значимы, чем те, к которым прибегли в 2014 году.

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Недавно Совет ЕС продлил действие экономических санкций, введенных против России из-за вторжения в Украину в 2014 году, на шесть месяцев. Ограничения будут действовать до конца января 2023 года.

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