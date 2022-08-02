В России полк Азов признали террористической организацией — СМИ

Август, 02 в 13:51

Во вторник, 2 августа, Верховный суд РФ признал полк спецназначения Национальной гвардии Украины Азов террористической организацией.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на соответствующее решение суда. Таким образом деятельность организации запрещена на территории России.

— В связи с указанным решением деятельность указанного подразделения НГУ на территории РФ “запрещается”, а служившим в нем украинским военным, по российскому законодательству, грозят серьезные сроки по сфабрикованным российскими силовиками делам, — говорится в сообщении.

Отметим, что решение о признании Азова террористической организацией было принято, после того как российская армия убила украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке (Донецкая область).

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Это произошло в ночь на 29 июля. Среди пленников были бойцы полка Азов. В Офисе генпрокурора сообщали о гибели около 40 военных, и ранении 130, однако точных данных пока нет.

Страна-агрессор РФ традиционно обвинила Украину в этом теракте. В то же время Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, что теракт против военнопленных совершили российские оккупанты.