Июль, 30 в 19:27

Временно исполняющий обязанности (ВрИО) командира полка Азов Никита Надточий заявил, что массовое убийство россиянами пленных украинских военных, которые удерживались в колонии в Еленовке, является актом публичной казни и пообещал организаторам и участникам этого преступления соответствующее наказание.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном 30 июля на канале Азова в Telegram.

– Мы расцениваем удар по Еленовке как акт публичной казни. Россия совершила его от безнаказанности. Они привыкли, что их никто не привлечет к ответственности даже за нарушение законов, обычаев и правил ведения войны, – считает военный.

Он отметил, что ни Украина, ни побратимы погибших не оставят безнаказанным такое преступление и заявил, что полк уже устанавливает имена причастных к организации смертной казни украинских военных.

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– У нас есть предварительная информация, но мы пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились: на оккупированных территориях Украины, в России или третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание, – сообщил Никита Надточий.

Врио командира полка подчеркнул, что РФ фактически признала свою причастность к преступлению заявлением своего посольства в Британии.

Надточий также обратился к российскому президенту Владимиру Путину, который, по его словам, лично несет ответственность за это военное преступление.

– Я хочу напомнить Путину, что в доме повешенного о веревке не говорят. Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами, по решению международного трибунала… Россия думает, что убила Азов, казнила. Но Азов теперь – вся страна. Каждый украинец будет мстить за каждого нашего замученного и погибшего побратима, – предупредил он.

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Фото: Скиншот видео Азова