Липень, 29 в 17:42

“Обстріл” Оленівської колонії влаштували самі окупанти. Це випливає із перехоплень СБУ, опублікованих 29 липня пресслужбою відомства.

Там зазначають, що навіть бойовики “ДНР” не вірять у брехню російської пропаганди про те, що “обстріл” виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

– Причому таких аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ кілька – всі вони будуть залучені як докази відповідного кримінального провадження. Українська спецслужба вже відкрила його за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни), – йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ продовжують досліджувати весь масив інформації.

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– Судячи з розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи прилітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі собою, – пояснили в СБУ.

Також завдяки перехопленим переговорам вдалося підтвердити, що росіяни розмістили свої установки “Град” неподалік виправної установи і почали стріляти з них територією, підконтрольною Україні.

Однак жодних обстрілів у відповідь не спостерігалося – це підтверджують навіть самі бойовики “ДНР”.

– Більше того, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни “погасили” вибухові хвилі та вберегли сусідні приміщення, – проаналізували у відомстві.

Крім того, як повідомляється, попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найімовірніше могли залишитися саме через “внутрішнє джерело” вибуху.

Наголошується, що є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних та артилерійських ударів району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією.

– Яку б нісенітницю не вигадував ворог, щоб виправдати себе, всім очевидно – саме РФ винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші докази. Я впевнений, що згодом доказова база лише доповнюватиметься. Слідчі СБУ вже розпочали розслідування цього злочину у рамках відповідного кримінального провадження, – заявив в.о. Глави СБУ Василь Малюк, наголошуючи, що окупантам не вдасться зняти з себе відповідальність за цей кривавий злочин.

За його словами, Служба безпеки зробить усе можливе, щоб винні у “еленівському злочині” отримали заслужене покарання.