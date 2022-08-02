Август, 02 в 19:40

Вышедшие из России компании в итоге выиграли экономически. Об этом свидетельствуют данные последнего исследования Йельского университета. В общей сложности с российского рынка вышло около 1 тыс. компаний. Инвестиции этих компаний составляли более $600 млрд. Речь идет о тех, кто заявил об этом публично.

Первая волна выхода компаний была сразу после 24 февраля. Однако и сейчас через день появляются такие новости о том или ином бренде.

– Россия потеряла 30 лет прямых иностранных инвестиций. Они откатили себя обратно в состояние, в котором они вышли из Советского Союза. По сути, произошел массовый выход иностранного инвестора с российского рынка. Здесь нельзя даже говорить о каком-то отдельном секторе, просто массово вышли западные компании. Удар очень серьезный и с точки зрения репутационной, и с точки зрения управленческих практик. Более того, эти компании в среднем по большей части даже выиграли от этого выхода, потому что когда мы говорим о публичных компаниях, стоимость их акций в среднем выросла больше после этого, чем они потеряли доходов и активов на российском рынке, то есть финансовые рынки их вознаградили, потому что это с точки зрения бизнеса было логично правильное решение, — считает экономист Павел Кухта.

Всемирно известные бренды ушли с российского рынка по нескольким причинам. Прежде всего, это комбинация этики, угрозы санкций и токсичности России. Санкции – это риски для компании, поэтому логично было уйти от этих рисков.

Сейчас смотрят

— Но есть также определенные этические стандарты инвестирования в западном мире, и действительно, рынки в целом вознаграждают компании за то, что они ведут себя нравственно. В определенных разумных пределах, потому что бизнес есть бизнес, но этичность имеет конкретную финансовую ценность в современном мире, — отмечает Павел Кухта.

То есть, как показало время, компании выиграли не только с точки зрения этики и морали, но и с точки зрения средств. Россия токсична, рискованна, а финансовые рынки адекватно оценили усилия компаний, чтобы они себя от этих рисков отрезали, отмечает эксперт.

– То есть здесь есть коммерческая логика. Это очень важно для нас, потому что это делает ситуацию устойчивой: когда за выходом стоит коммерческая логика, это означает постоянство, и компании быстро туда возвращаться не будут, — отмечает эксперт.

Россия реагирует на прощание с западным бизнесом довольно дерзко: пытается эти активы забрать, перерегистрировать.

— Но мы должны понимать, что Россия не является какой-то супербольшой экономикой, это 1-2% от активов этих компаний, и рост акций на более чем 1% уже перекрывает все эти потери, именно это и произошло в среднем с этими компаниями. Понятно, что большую часть своих доходов эти компании получают в западном мире, потому что западный мир – это более половины всей мировой экономики. И за счет того, что у них несколько выросли цены на акции, они полностью перекрыли свои потери от России, – говорит Кухта.

В то же время есть немало компаний, которые не решаются уйти, либо уходят наполовину, либо ждут развития событий. Эксперт Совета экономической безопасности Украины Антон Микитюк вместе с коллегами как раз и занимается тем, чтобы постоянно напоминать компаниям, что пора уже уходить с токсичного российского рынка. А таких, по данным общественной организации, еще немало.

– Если мы говорим о тех компаниях, которые окончательно вышли, то есть продали все свои заводы, активы, закрыли все свои магазины, не допускают продажу своей продукции через дилеров и дистрибьюторов в России, таких компаний где-то 150. Другие компании приостановили деятельность, но в состоянии ожидания, следят, как идет ситуация, как движется рынок. Я бы мог сказать, что примерно 10% реально вышедших из рынка компаний, где-то 25%, которые не сделали никаких заявлений и продолжают работать, и вот остальные – это компании, которые находятся в режиме ожидания, то есть они частично приостановили свою деятельность в России, – говорит Микитюк.

В первую очередь многие компании остаются из-за экономического фактора. Когда конкуренты выходят с рынка, он освобождается, и другая компания может занять эту нишу.

— Российская критическая инфраструктура построена на иностранных технологических решениях, как бы там Россия ни кичилась якобы собственными высокотехнологичными производствами, все российские банки, предприятия крупные, они используют иностранные решения. Поэтому когда с рынка выходят прямые конкуренты, у остающихся открываются новые экономические пути, и поэтому они работают дальше. Некоторые компании выбирают такой путь: говорят, что мы прекратили вкладывать новые инвестиции в России, и перестают заключать новые контракты, то есть де-юре мы в процессе прекращения нашей работы в России, и мы молодцы, мы желаем мира, мы за Украину, но вопрос — как с действующими контрактами? Ведь такие контракты могут быть на 10 лет, 15, и даже пять, и компании в дальнейшем обслуживают оборудование, оказывают сервисную поддержку, — говорит Микитюк.

То есть, де-факто такие компании еще на российском рынке и помогают ему жить. Поэтому Совет экономической безопасности постоянно призывает такие бизнесы сделать правильное моральное решение, разорвать все отношения с Россией. Эксперт убежден, что, несмотря на потерю определенных процентов, компания выиграет, потому что станет примером для других компаний, а в перспективе получит больше мировых клиентов.

– Это общественное давление. Наша задача оказывать общественное давление на то, что офисы тех или иных компаний до сих пор работают в России, они до сих пор набирают сотрудников. Потому что получается, что вы можете сделать заявление громкое, что выходите с рынка, написать в Facebook на своей странице об этом, а в то же время в июне-июле набирать сотрудников на свои предприятия в России, — говорит эксперт.

По данным эксперта, есть компании, которые говорят, что продают все свои активы, но, мол, из-за сложности юридического процесса обещают сделать это только в ближайшем будущем. Однако на практике это может занять полгода, год, два, три. Есть компании решительные: сказали, что закрывают свои магазины, сделали финальную распродажу, закрылись и вышли с рынка. Некоторые же компании еще в марте сделали громкое заявление, и до сих пор работают.

– В первой волне исходили компании именно из моральных принципов, потому что глобальные мировые бренды никак не могли отреагировать на войну в европейской стране. Это была их обязанность. Они это сделали, за что мы им очень благодарны. После этого некие компании начали находить пути, как остаться на российском рынке. Если рассматривать B2C-сектор (бизнес для потребителя, — Ред.), то там все просто: магазин закрылся, покупателей нет, а вот с B2B-компаниями (бизнес для бизнеса, — Ред.) все сложнее, потому что критическая инфраструктура России построена на иностранных B2B-компаниях, и все равно россияне пытаются закупить их продукты через другие страны, через компании-прокладки, и эти компании продолжают подыгрывать этому, — считает Микитюк.

Есть ситуации, когда какой-то бизнес в России работал по франшизе. В таком случае компания должна официально объявить о своем выходе, разорвать все деловые отношения. И публично подчеркивать, что не имеет никакого отношения к продукции, которая продается или производится под их брендом, или похожим переименованным брендом в России.

Активно освещает информацию о бойкотировании западных брендов, не ушедших из России, Дмитрий Дубилет. Еще в конце апреля он опубликовал исследование, свидетельствующее, что американские и европейские граждане поддерживают решение компаний покинуть Россию.

Это поддержали 73% опрошенных американцев, 73% опрошенных британцев, в числе опрошенных немцев – 60% поддерживают, во Франции – 42%.

О бойкоте продукции тех, кто до сих пор работает в России, задумывались 65% опрошенных граждан США, 67% опрошенных из Великобритании. Среди немцев готовы бойкотировать 54% опрошенных, а среди французов – 39%.