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Факты / Мир / Росія

РФ потеряла в Украине около 70-80 тыс. военных убитыми и ранеными — Пентагон

Юля Захарченко, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

Армия Российской Федерации потеряла от 70 до 80 тыс. человек из личного состава. Это количество включает как убитых, так и раненых российских военных.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Колин Кал. По его словам, это потери ориентировочно за шесть месяцев полномасштабной войны в Украине.

– Можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70 или 80 тыс. человек меньше, чем за шесть месяцев. Количество убитых и раненых в бою может быть несколько ниже или выше, однако ориентировочно речь идет о такой цифре, – сказал представитель Министерства обороны США.

По его словам, количество потерь значительное, учитывая, что российская армия не смогла достичь ни одной из целей Владимира Путина после вторжения в Украину после 24 февраля.

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– Украинский моральный дух и воля к борьбе бесспорные. Я думаю, это гораздо выше, чем желание к борьбе со стороны России. Это дает украинцам значительное преимущество, — считает он.

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Источник: CNN
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