Из-за полномасштабной войны значительное количество детей были вынуждены сменить свое место жительства и начать новый учебный год уже в новой школе. Факты ICTV узнавали, как перевести ребенка в другую школу.

Как перевести ребенка в другую школу

Нужно выбрать учебное заведение, в которое вы хотите, чтобы ходил ребенок. Лучше наведаться туда самостоятельно и спросить у администрации, руководителя учреждения, о наличии свободных мест.

Проверить их можно на сайте Института образовательной аналитики. Для этого нужно выбрать населенный пункт, область, а также номер школы, в которую хотите зачислить ребенка. После этого нужно указать класс.

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Порядок действий:

Если свободные места есть, то руководителю заведения следует подать письменное заявление или же сделать это по электронной почте.

Помните, что такое заявление составляется от руки, то есть его придется написать собственноручно. После этого надо сделать сканкопию и отправить руководству новой школы. В течение пяти рабочих дней руководитель школы, куда вы хотите перевести ребенка, должен ответить, сможет ли он принять его.

Помните, что такое заявление составляется от руки, то есть его придется написать собственноручно. После этого надо сделать сканкопию и отправить руководству новой школы. В течение пяти рабочих дней руководитель школы, куда вы хотите перевести ребенка, должен ответить, сможет ли он принять его. Если вы получите согласие, нужно взять у секретаря соответствующую справку. Именно в этом документе указывается, что вашего ребенка готовы принять в новую школу. В этом документе также указывается конечный срок подачи заявления и документов, личного дела ученика для перевода. Лучше заранее собрать нужные документы, чтобы не делать это в последний момент.

Как только справка о приеме в новую школу будет у вас на руках, нужно обратиться в старое учебное заведение, из которого вы хотите уйти, и предоставить эту справку.

Это нужно для того, чтобы руководитель издал приказ об отчислении ребенка и отдал на руки личное дело. Если вы этого не сделаете, то не сможете получить личное дело.

Вместе с этими документами заберите и медицинскую карту ребенка. Именно в ней указывается наличие прививок, а также группа физической нагрузки ребенка с результатами пробы Руфье. Также вам выдадут и табель.

В течение пяти дней с момента получения документов, нужно прийти в новую школу и подать их вместе с заявлением. Уже на следующий день новая школа выдаст новый приказ о зачислении ребенка.

Как перевести ребенка в другую школу посреди учебного года

Алгоритм перевода в новую школу посреди учебного года ничем не отличается от предыдущего. Но времени для получения всех необходимых документов меньше. Поэтому лучше это делать на весенних или осенних каникулах. Это позволит вовремя оформить все документы, забрать личное дело ребенка из старой школы, получить табель и пройти при необходимости медицинский осмотр.

Заранее поинтересуйтесь в новой школе о необходимости приобретения учебников или печатных тетрадей. Программы в разных школах могут немного отличаться.

Что делать, если в школе нет мест для перевода

Иногда количество детей, желающих учиться в конкретной школе, превышает количество мест, которые заведение может предложить. В таком случае зачислить всех желающих школа не сможет — количество учеников в классах должно соответствовать установленным нормам.

Если ребенок живет на территории, которую обслуживает эта школа, ситуация несколько иная. Такие дети имеют право на первоочередное зачисление. Поэтому родителям следует прежде всего убедиться, что они предоставили все необходимые документы и должным образом подтвердили место жительства или пребывания ребенка.

Если же семья хочет отдать ребенка в школу, не относящуюся к территории его обслуживания, зачислить его могут только при наличии свободных мест после приема детей, имеющих первоочередное право.

Если желающих попасть на свободные места окажется больше самих мест, детей будут отбирать путем жеребьевки в соответствии с правилами, определенными Порядком зачисления.

Если же свободных мест в выбранной школе не осталось, родителям следует обратить внимание на другие учебные заведения поблизости и обратиться в местный орган управления образованием. Именно он должен помочь решить вопрос с зачислением и предложить вариант, позволяющий ребенку реализовать право на получение общего среднего образования.

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