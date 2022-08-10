Август, 10 в 19:58

США считают, что российские чиновники в течение последних нескольких недель начали тренировки по использованию беспилотников в Иране, что является последним признаком того, что Россия намерена приобрести эти системы в условиях продолжающейся войны в Украине.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

— В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о поставках БПЛА из Ирана в Россию, — сообщил чиновник телеканалу.

По словам чиновника, разведданные об этих тренировках были недавно рассекречены.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в прошлом месяце на вопрос журналистов о беспилотниках заявил, что у России “нет комментариев по этому вопросу”.

В прошлом месяце CNN впервые сообщила, что российская делегация по меньшей мере дважды с июня посещала аэродром в центральной части Ирана, чтобы осмотреть беспилотники, на которые можно установить вооружение.

Иран начал демонстрировать России беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, также известные как БПЛА, на аэродроме Кашан к югу от Тегерана в июне, сообщили CNN официальные лица США.

Оба типа беспилотников способны нести высокоточные управляемые ракеты. В июле Салливан заявил, что, по мнению США, Иран намерен продать России сотни таких беспилотников, которые Россия может использовать в войне против Украины.

Украинские военные в основном используют БПЛА Bayraktar турецкого производства для уничтожения российских командных пунктов, танков и зенитно-ракетных комплексов, а россияне используют самодельные беспилотники Орлан для разведки и радиоэлектронной борьбы.

Но россияне с трудом пополняют свои запасы, что вынуждает их обращаться за оборудованием к Ирану, считают в США.

Американские чиновники также утверждают, что растущие отношения между Ираном и Россией являются примером того, почему США необходимо сохранять свое присутствие и влияние на Ближнем Востоке, пишет CNN.

В начале августа аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщали, что Иран мог прислать в Россию первую партию своих беспилотников.