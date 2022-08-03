Иран мог отправить в Россию первые беспилотники – ISW

Август, 03 в 9:33

Иран мог отправить в Россию первую партию своих беспилотников для полевых испытаний. Об этом сообщили американские аналитики Института изучения войны (ISW).

В то же время в американской разведке OSINT добавили, что в РФ выехали иранские пилоты для обучения на их самолетах Су.

– Иран мог отправить первую партию БПЛА в Россию для полевых испытаний вместе с иранскими пилотами и техниками, которые будут учиться использованию и ремонту российских самолетов Су-35, – предполагают американские аналитики.

В ISW также обратили внимание на то, что этот факт совпадает с недавней информацией о том, что Тегеран и Москва хотят расширить авиационное сотрудничество.

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В начале июля советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Иран планирует поставить России боевые беспилотники.

Но после этого заявления глава МИД Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан опроверг поставки Тегераном вооружения Российской Федерации.

Источник: ISW