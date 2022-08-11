Август, 11 в 12:23

Россия вряд ли сможет выполнить некоторые экспортные заказы на бронированные боевые машины.

Такое предположение высказали в разведке Минобороны Великобритании 11 августа.

Причина, отмечают в оборонном ведомстве, кроется в том, что после вторжения в Украину у РФ – исключительный спрос на машины для собственных нужд.

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Влияет на экспортные возможности России и усиление влияния западных санкций.

– Россия давно считает оборонную промышленность одним из своих важнейших экспортных успехов. Однако ее военно-промышленный потенциал сейчас находится под значительным давлением, а доверие ко многим системам вооружений подорвано плохими результатами российских войск в войне против Украины, – отметили в британской разведке.

Доказательством того, что у РФ проблемы с экспортом боевых бронированных машин, по убеждению Минобороны Великобритании, является то, что в Беларуси недавно сообщили о модернизации танка T-72Б.

– Вероятно, Беларусь нашла альтернативу программе модификации основного боевого танка, согласно которой было заключено соглашение с российской государственной компанией Уралвагонзавод.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 169-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence