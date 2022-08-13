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Факты / Мир / Росія

Визит Шойгу на Уралвагонзавод: эксперты объяснили, к чему готовится Кремль

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Визит Шойгу на Уралвагонзавод: эксперты объяснили, к чему готовится Кремль
Фото: Depositphotos

Кремль пытается возобновить или расширить работу военно-промышленного комплекса.

Такое предположение озвучили в своей сводке аналитики Института изучения войны.

К такому выводу эксперты пришли, учитывая сообщения о том, что 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу мог посетить Уралвагонзавод, что является крупнейшим производителем танков в России.

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В частности, на предприятии производят основные боевые танки РФ Т-72.

Ранее Главное управление разведки сообщало о финансовых проблемах Уралвагонзавода, причиной которых стали санкции стран Запада и невыполнение государственных контрактных обязательств.

На проблемах РФ с выполнением некоторых экспортных заказов на боевые бронированные машины акцентировали внимание и в разведке Минобороны Великобритании 11 августа.

Доказательством тому в оборонном ведомстве назвали то, что в Беларуси недавно сообщили о модернизации танка T-72Б.

А это может свидетельствовать о том, что Беларусь нашла альтернативу программе модификации основного боевого танка, согласно которой было заключено соглашение с Уралвагонзаводом.

– Если информация окажется правдой, то визит Шойгу на Уралвагонзавод может свидетельствовать о том, что Кремль пытается возобновить или расширить работу военно-промышленного комплекса, – подытожили в Институте изучения войны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 171-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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