Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Илья Нежигай |
Зеленский предлагает продолжить военное положение, россияне обстреляли Краматорск и Запорожье: что происходит на 171-й день войны (онлайн)

Зеленский предлагает продолжить военное положение, россияне обстреляли Краматорск и Запорожье: что происходит на 171-й день войны (онлайн)

Президент Украины предлагает парламенту продлить военное положение еще на три месяца.

Россияне снова обстреляли Днепропетровщину, Донетчину, Запорожье, Харьков и дважды, ночью и днем ​​– Краматорск, где 2 человека погибли, а 13 ранены.

Представитель России в ООН высказался против демилитаризации ЗАЭС. Из-за ситуации вокруг станции, как заявили в МВД, Украина не исключает эвакуации местных жителей.

Британская разведка считает, что взрывы на авиабазе в Крыму значительно снизили возможности Черноморского флота РФ.

Британия, как и обещала, направила в Украину новую партию дальнобойных РСЗО М270.

Из портов Украины вышли еще два сухогруза с продовольствием.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:23 - 13 августа

После обстрелов Россией Краматорска погибла еще одна женщина, которая раньше была в числе раненых. Таким образом, количество жертв возросло до трех человек.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.

— Раненая женщина после Краматорского обстрела скончалась в больнице. Уже 3-е погибших после сегодняшнего вечернего ракетного удара по Ивановке, – написал он.

Всего, после обстрела российскими оккупантами Краматорска, погибло три жителя, 12 получили ранения, было повреждено 20 домов.

Источник: Олександр Гончаренко

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка