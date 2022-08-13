Зеленский предлагает продолжить военное положение, россияне обстреляли Краматорск и Запорожье: что происходит на 171-й день войны (онлайн)

Президент Украины предлагает парламенту продлить военное положение еще на три месяца.

Россияне снова обстреляли Днепропетровщину, Донетчину, Запорожье, Харьков и дважды, ночью и днем ​​– Краматорск, где 2 человека погибли, а 13 ранены.

Представитель России в ООН высказался против демилитаризации ЗАЭС. Из-за ситуации вокруг станции, как заявили в МВД, Украина не исключает эвакуации местных жителей.

Британская разведка считает, что взрывы на авиабазе в Крыму значительно снизили возможности Черноморского флота РФ.

Британия, как и обещала, направила в Украину новую партию дальнобойных РСЗО М270.

Из портов Украины вышли еще два сухогруза с продовольствием.