Август, 19 в 12:25

Подразделение ФСБ РФ непосредственно причастно к неудачному военному плану Кремля. Сотрудники спецслужбы уверяли чиновников в Москве, что украинское правительство после вторжения армии РФ быстро падет, и на его место надо поставить своих марионеток.

Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на свое многомесячное исследование конфиденциальных материалов, аудиоперехваты и интервью с высокопоставленными украинскими, американскими и европейскими чиновниками.

1. В ФСБ не ожидали, что Украина будет сопротивляться

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Подразделение ФСБ, известное внутри как Департамент оперативной информации, в течение многих лет внедрялось в политические круги Украины, подкупало пророссийских политиков и пыталось не допустить выход страны из-под влияния Москвы.

Как отмечают западные разведывательные службы, ФСБ либо не понимала, насколько яростно будет сопротивляться Украина, либо понимала, но не могла передать такую ​​неудобную информацию президенту Путину.

Сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед войной думали об обустройстве жилья в столице.

2. ФСБ была уверена, что захватит власть в Киеве

В сообщениях, перехваченных СБУ и разведкой, говорится, что сотрудники ФСБ интересовались квартирами и другими помещениями, которые они могут использовать в качестве конспиративных квартир или баз для операций.

За несколько дней до того, как российские войска перешли границу Украины, информаторам ФСБ было приказано покинуть столицу, но оставить ключи от своих домов для российских оперативников.

3. Перед вторжением украинское подразделение ФСБ значительно расширилось

Численность отдела ФСБ увеличилась с примерно 30 офицеров в 2019 году до 160 накануне вторжения в Украину. Команды ФСБ были закреплены за регионами Украины и сетями “спящих агентов” внутри страны.

4. ФСБ выстроила две модели пророссийского правительства в Киеве

Среди основных союзников ФСБ были бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году, и Виктор Медведчук, олигарх, ставший соруководителем главной пророссийской партии Украины.

Янукович возглавлял группу, собравшуюся в Беларуси в начале марта, чтобы, возможно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях Юга Украины.

5. Несмотря на неоднократные неудачи, руководители ФСБ остаются на своих должностях

Официальные лица США и других стран считают, что Путин так и не навел порядок в руководстве ФСБ. Также несмотря на масштабные неудачи в Украине не последовала и ответственность высокопоставленных чиновников.

Директор ФСБ Александр Бортников и руководитель украинского департамента Сергей Беседа остаются на своих должностях, курируя аспекты военных действий.

Ранее издание The Washington Post написало, что Владимир Путин планировал быстро захватить Украину, убить президента Владимира Зеленского, а российские войска намеревались дойти до западных областей, которые диктатор считает неонацистскими и заселенными русофобами.