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Факты / Украина / Общество

Мертві бджоли не гудуть: для чего россияне решили гальванизировать политический труп Януковича

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Віктор Янукович

Что заставило российские власти поднять на свои “священные скрепы” политический труп бывшего президента Виктора Януковича, с позором изгнанного из Украины в 2014 году? На этот вопрос ответил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter.

В столь феерической истории с “Януковичем, который в Минске” важны несколько аспектов.

Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой-то “возможности” в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине, полное отсутствие понимания, что это за страна.

Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было — отсюда столь убийственные решения.

Из этого же ряда – пропагандистские рассказы о “массовой встрече российских танков цветами”. На самом же деле, никаких даже единичных “встреч” нет, только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами.

Напрасно российские власти тешили себя надеждами, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков.

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Из этого же ряда уверенность российских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине.

Второй аспект этой дивной истории состоит в том, что Янукович — уже абсолютный политический труп. Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе и определенно спровоцирует только еще большее сопротивление.

Как, кстати, и фамилии Медведчука с Мураевым. Полностью отрицательные персонажи с минусовой репутацией. Речь идет даже не о тотальном отсутствии менеджерских навыков и беспримерной глупости этих персон. Речь – об их полной несовместимости с украинским контекстом.

Источник: Михаил Подоляк

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