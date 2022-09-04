Сентябрь, 04 в 10:49

Среди дислоцированных в Украине российских военных нарастает недовольство из-за проблем с выплатой денежного обеспечения.

Такой информацией располагает разведка Министерства обороны Великобритании.

Доход военной армии РФ состоит из скромного основного обеспечения, а также дополнительных бонусов и надбавок.

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В оборонном ведомстве считают, что серьезные проблемы с невыплатой боевых премий российским солдатам могли возникнуть из-за военной бюрократии, нетипичного правового статуса “специальной военной операции” и откровенной коррупции среди командиров.

– Российские военные постоянно нарушают базовые права дислоцированных в Украине военных. Речь идет, в частности, об обеспечении формой, оружием, пайками и деньгами, – отмечают в британской разведке.

Все эти факторы, убеждены в Минобороны Великобритании, влияют на моральное состояние значительной части сил РФ, которые и без того имеют проблемы с дисциплиной, страдают от боевой усталости и больших потерь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence