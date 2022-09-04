Российским оккупантам не платят за войну в Украине – британская разведка
Среди дислоцированных в Украине российских военных нарастает недовольство из-за проблем с выплатой денежного обеспечения.
Такой информацией располагает разведка Министерства обороны Великобритании.
Доход военной армии РФ состоит из скромного основного обеспечения, а также дополнительных бонусов и надбавок.
В оборонном ведомстве считают, что серьезные проблемы с невыплатой боевых премий российским солдатам могли возникнуть из-за военной бюрократии, нетипичного правового статуса “специальной военной операции” и откровенной коррупции среди командиров.
– Российские военные постоянно нарушают базовые права дислоцированных в Украине военных.
Речь идет, в частности, об обеспечении формой, оружием, пайками и деньгами, – отмечают в британской разведке.
Все эти факторы, убеждены в Минобороны Великобритании, влияют на моральное состояние значительной части сил РФ, которые и без того имеют проблемы с дисциплиной, страдают от боевой усталости и больших потерь.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ministry of Defence