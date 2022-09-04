Похоже на эквивалент игровой консоли: эксперты удивлены компонентами российского вооружения

Сентябрь, 04 в 19:34

Высокоточное вооружение, которое мировые эксперты считают одним из лучших в арсенале российской армии, а страна-террорист использует для ударов по всей территории Украины, имеет низкотехнологичные детали.

Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на отчет исследовательской организации Conflict Armament Research. Летом она изучала военную технику российской армии по приглашению Украины.

Специалистам стало известно, что россияне часто используют западные инновации, несмотря на санкции против страны-агрессора. Россия начинает повторно использовать одни и те же электронные компоненты в разных видах вооружения, например, крылатых ракетах и ​​ударных вертолетах.

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Аналитик группы Демьен Сплитерс рассказал, что организация изучила обломки трех типов российских крылатых ракет, среди которых Х-101 и Торнадо-С. Они имели одинаковые детали с маркировкой SN-99. По его словам, это приемники спутниковой навигации – важнейших деталей ракет.

В группе считают, что вероятнее всего Российская Федерация не беспокоится о том, что технологию могут воспроизвести. Сотрудник NASA Арсенио Менендес отметил, что исследованное вооружение похоже на эквивалент игровой консоли Xbox 360, которую могут разобрать и создать собственную копию.

The New York Times отметили, что навигационная система российских войск напоминает архитектуру с открытым исходным кодом приемников GPS. По мнению специалистов, путаница в деталях указывает на то, почему крылатые ракеты РФ не всегда являются точными.