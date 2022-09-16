Очередная “бавовна” в РФ: Валуйки на несколько часов остались без света
Ночью 16 сентября в Валуйках Белгородской области РФ и близлежащих селах после взрывов исчез свет, а также вспыхнули дома и машины.
Губернатор региона Вячеслав Гладков поспешил обвинить в обстреле Вооруженные силы Украины, хотя местные жители сообщали о запуске ракет.
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Около четырех утра энергетики возобновили электроснабжение в Валуйках и селах вокруг после повреждения подстанции.
В момент прилета снарядов, которых люди насчитали более 20, загорелось восемь частных жилых домов и три машины.
По предварительной информации, один человек погиб, еще двое пострадали.