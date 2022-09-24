G7 не признает результаты “референдумов” в Украине и готовит новые санкции
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Лидеры стран Большой семерки (G7) заявили, что не будут признавать результаты фейковых референдумов, проведенных во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях, а также частях Херсонской и Запорожской областей Украины.
Также страны G7 готовы ввести новые санкции в отношении России.
Отмечается, что ряд стран Европейского Союза предлагает в очередном пакете санкций против России предусмотреть отключение Газпромбанка от SWIFT.
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— Мы никогда не признаем эти референдумы. Мы готовы вводить дальнейшие экономические меры в отношении России, а также — против физических и юридических лиц в этой стране и за ее пределами, — заявили в G7.