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G7 не признает результаты “референдумов” в Украине и готовит новые санкции

Марта Бондаренко, редактор ленты
G7 не признает результаты “референдумов” в Украине и готовит новые санкции
Фото: Depositphotos

Лидеры стран Большой семерки (G7) заявили, что не будут признавать результаты фейковых референдумов, проведенных во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях, а также частях Херсонской и Запорожской областей Украины.

Также страны G7 готовы ввести новые санкции в отношении России.

Отмечается, что ряд стран Европейского Союза предлагает в очередном пакете санкций против России предусмотреть отключение Газпромбанка от SWIFT.

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— Мы никогда не признаем эти референдумы. Мы готовы вводить дальнейшие экономические меры в отношении России, а также — против физических и юридических лиц в этой стране и за ее пределами, — заявили в G7.

Источники: Интерфакс-Украина, Bloomberg
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