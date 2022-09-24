Сентябрь, 23 в 21:51

Лидеры стран Большой семерки (G7) заявили, что не будут признавать результаты фейковых референдумов, проведенных во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях, а также частях Херсонской и Запорожской областей Украины.

Также страны G7 готовы ввести новые санкции в отношении России.

Отмечается, что ряд стран Европейского Союза предлагает в очередном пакете санкций против России предусмотреть отключение Газпромбанка от SWIFT.

Сейчас смотрят