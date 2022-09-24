Путин не разрешил российским военным отступать из Херсона — NYT

Сентябрь, 24 в 12:46

Российский диктатор Владимир Путин все активнее принимает участие в принятии стратегических решений относительно ведения войны против Украины.

Это вызывает напряжение среди военного руководства РФ. Так, президент отклонил просьбу командиров отвести войска из временно оккупированного Херсона. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Российские генералы и командиры считают, что отступление из Херсона позволило бы сохранить технику и жизни солдат, ведь они отрезаны от остальных войск.

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Но издание пишет, что Путин отклонил такое предложение. По мнению российского президента, отступление из Херсона было бы еще одним унижением и признанием неудач в войне. Оно могло бы принести Украине очередную большую победу после контрнаступления ВСУ на Харьковщине.

Кроме того, такой шаг не согласовывался бы с псевдореферендумами. Их оккупанты проводят на захваченных территориях, в частности на Херсонщине.

Однако, по информации некоторых источников, такое решение Путина привело к понижению морального духа среди российских военных и вызвало напряжение. Ведь они могут оказаться в затруднительном положении из-за того, что отрезаны от поставок.

Источник: New York Times