Один человек погиб, по меньшей мере четверо получили ранения во время взрывов в Запорожье сегодня, 10 июля.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье сегодня, 10 июля: что известно

Взрывы в Запорожье сегодня, 10 июля, прогремели около 16:00.

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Тогда в регионе как раз была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения корректируемых авиационных бомб (КАБов) и скоростных ракет.

Как только прогремели первые взрывы в Запорожье, глава ОВА отметил, что российские войска атаковали авиабомбами центр города.

Известно, что произошло возгорание автомобилей и дома.

Согласно последним данным, один человек погиб и еще четверо получили ранения.

На местах работают экстренные службы.

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