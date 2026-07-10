Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Взрывы в Запорожье: горит дом и автомобили, есть погибший и раненые
Один человек погиб, по меньшей мере четверо получили ранения во время взрывов в Запорожье сегодня, 10 июля.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье сегодня, 10 июля: что известно
Взрывы в Запорожье сегодня, 10 июля, прогремели около 16:00.
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Тогда в регионе как раз была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения корректируемых авиационных бомб (КАБов) и скоростных ракет.
Как только прогремели первые взрывы в Запорожье, глава ОВА отметил, что российские войска атаковали авиабомбами центр города.
Известно, что произошло возгорание автомобилей и дома.
Согласно последним данным, один человек погиб и еще четверо получили ранения.
На местах работают экстренные службы.
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