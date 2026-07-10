На Ореховском направлении фиксируют активизацию российских войск. Оккупанты пытаются использовать ухудшение погодных условий, чтобы незаметно пробраться к городу и перебросить свои диверсионные группы.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини.

Ситуация на Ореховском направлении: что происходит

По словам спикера Сил обороны Юга, за последние несколько дней российские войска возобновили активность на Ореховском направлении.

Сейчас смотрят

– В основном возле Орехова, где, по данным нашей разведки, враг получил задание, пользуясь ухудшением погодных условий, о котором сейчас говорят метеорологи. Он постарается завести инфильтрационные диверсионные группы в направлении Орехова, ближе к городу, – утверждает Волошин.

Спикер Сил обороны Юга добавил, что российская армия продолжает массированно обстреливать Орехов и другие населенные пункты Юга с помощью управляемых авиационных бомб.

По его информации, только за сутки РФ выпустила по Орехову около 10 КАБов. Всего на Южном направлении российская авиация ежедневно наносит до 25 ударов, применяя в общей сложности около сотни таких бомб.

В четверг, 9 июля, взрывы прогремели в Запорожье. В городе российские войска атаковали беспилотниками автозаправочную станцию, в результате чего погиб один человек и пострадали еще трое людей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.