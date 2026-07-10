ГБР обнародовало первые результаты расследования относительно возможных случаев насилия в 425 отдельном штурмовом полку Скеля.

Правоохранители задержали военного, которого подозревают в избиении двух коллег в Харьковской области, сообщили в ГБР.

Случаи насилия в полку Скеля: результаты расследования

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, первый инцидент произошел в мае прошлого года возле одного из сел Изюмского района.

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К месту временного расположения полка Скеля прибыли военнослужащие другой воинской части после выполнения боевых задач на передовой.

Между ними возник конфликт из-за размещения личного состава и техники.

Военный капеллан, который присутствовал на месте, пытался успокоить мужчин и предложил урегулировать ситуацию на уровне руководства подразделений.

— По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, причинив ему телесные повреждения средней тяжести. Потерпевшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти, — заявил Сухачев в интервью.

Второй эпизод, по данным следствия, произошел в июне 2025 года в городе Барвенково. Там младший сержант напал на подполковника, который был старше его по воинскому званию.

— Младший сержант сбил офицера с ног, после чего начал наносить ему удары руками и ногами по голове и туловищу, сломав потерпевшему ребро, — отметили в ГБР.

В бюро сообщили, что задержанному военнослужащему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 406 и ч. 4 ст. 405 Уголовного кодекса Украины.

Ему инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее телесные повреждения средней тяжести, а также насилие в отношении начальника в условиях военного положения.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

— Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и непредоставления медицинской помощи военнослужащим в местах распределения и обучения полка Скеля, — отмечается в сообщении.

Расследование СМИ в отношении полка Скеля

Напомним, 24 июня стало известно, что ГБР начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможных неправомерных действий в отношении военнослужащих штурмового полка Скеля.

Издание Бабель опубликовало расследование о 425 отдельном штурмовом полке Скеля.

В материале говорится о предполагаемом применении насилия и пыток на полигонах и в учебных центрах.

Также сообщается о случаях несвоевременного оказания медицинской помощи военнослужащим.

По данным журналистов, за последние шесть месяцев в учебных центрах полка было зафиксировано 26 смертей. Большинство погибших находились в подразделении менее месяца.

Фото: полк Скеля

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