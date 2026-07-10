14 июля Межправительственная конференция Европейского Союза должна утвердить решение послов ЕС об открытии шестого переговорного кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС

По словам Качки, подготовительный орган Совета Евросоюза согласовал решение об открытии шестого переговорного кластера относительно членства Украины в ЕС.

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— Кластер 6 особенно важен в современной глобальной среде безопасности. Общая политика безопасности и обороны, торговля, гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития, приближение Украины к общей внешней и политике безопасности ЕС. Теперь мы с нетерпением ждем официального решения 14 июля, — написал он в сети Х 10 июня.

Согласно отчету Европейской комиссии за 2025 год, Украине еще необходимо выполнить ряд рекомендаций.

В частности, речь идет о достижении прогресса в сфере проверки иностранных инвестиций, дальнейшей гармонизации законодательства в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.

Напомним, 15 июня все 27 государств-членов Европейского Союза согласовали открытие первого переговорного кластера относительно вступления Украины и Молдовы в ЕС.

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