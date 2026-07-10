Послы ЕС одобрили шестой кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС — Качка
- 14 июля Межправительственная конференция ЕС должна утвердить открытие шестого переговорного кластера относительно вступления Украины.
- Шестой кластер охватывает вопросы общей политики безопасности и обороны, торговли, гуманитарной помощи, сотрудничества в сфере развития и внешней политики.
14 июля Межправительственная конференция Европейского Союза должна утвердить решение послов ЕС об открытии шестого переговорного кластера в рамках переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
Открытие шестого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
По словам Качки, подготовительный орган Совета Евросоюза согласовал решение об открытии шестого переговорного кластера относительно членства Украины в ЕС.
— Кластер 6 особенно важен в современной глобальной среде безопасности. Общая политика безопасности и обороны, торговля, гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития, приближение Украины к общей внешней и политике безопасности ЕС. Теперь мы с нетерпением ждем официального решения 14 июля, — написал он в сети Х 10 июня.
Согласно отчету Европейской комиссии за 2025 год, Украине еще необходимо выполнить ряд рекомендаций.
В частности, речь идет о достижении прогресса в сфере проверки иностранных инвестиций, дальнейшей гармонизации законодательства в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
Напомним, 15 июня все 27 государств-членов Европейского Союза согласовали открытие первого переговорного кластера относительно вступления Украины и Молдовы в ЕС.