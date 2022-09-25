В Кремле обсуждают введение военного положения и запрет на выезд мужчин из РФ

Сентябрь, 24 в 22:06

В Кремле обсуждается возможность введения военного положения на территории Российской Федерации и запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста, которых могут забрать на полномасштабную войну против Украины.

Близкие к диктатору Владимиру Путину лица готовы пойти на этот шаг в случае продолжения успешных контрнаступлений Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает издание Верстка со ссылкой на два анонимных источника, назвавших план ввести военное положение “нежелательным, но вероятным”.

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Планируется, что в начале недели этот план будут обсуждать российский диктатор Путин, представители парламента и правительства РФ, после чего окончательно сформулируют решение.

Издание отмечает, что запрет на выезд мужчин может быть введен до конца сентября. Власти РФ считают, что поток граждан, которые едут из территории страны-агрессора, “вызывает тревогу”.

По информации из анонимных источников издания, 30 сентября Путин обратится к Федеральному собранию, которое проведет “присоединение территорий” по аналогии с 2014 годом, когда РФ незаконно захватила украинский Крым.