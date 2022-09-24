Выставляют блокпосты и обходят дома: как происходит мобилизация в РФ

Сентябрь, 24 в 18:55

На территории Российской Федерации недавно началась частичная мобилизация для привлечения новых солдат в войну против Украины, однако граждане РФ не хотят участвовать в боевых действиях.

Именно поэтому представители военных комиссариатов РФ приступили к домовым обходам с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста, в частности, в населенных пунктах Краснодарского края, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В России на главных дорогах начали выставлять полицейские блокпосты, чтоб контролировать перемещение мужского населения.

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Мобилизированный личный состав РФ после короткой подготовки в учебных центрах планируют направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери во время полномасштабной войны на территории Украины, отметили в Генштабе.