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Факты / Світ / Росія

Выставляют блокпосты и обходят дома: как происходит мобилизация в РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
російські військові
Фото: Depositphotos

На территории Российской Федерации недавно началась частичная мобилизация для привлечения новых солдат в войну против Украины, однако граждане РФ не хотят участвовать в боевых действиях.

Именно поэтому представители военных комиссариатов РФ приступили к домовым обходам с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста, в частности, в населенных пунктах Краснодарского края, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В России на главных дорогах начали выставлять полицейские блокпосты, чтоб контролировать перемещение мужского населения.

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Мобилизированный личный состав РФ после короткой подготовки в учебных центрах планируют направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери во время полномасштабной войны на территории Украины, отметили в Генштабе.

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Источник: Генштаб ВСУ
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