Выставляют блокпосты и обходят дома: как происходит мобилизация в РФ
На территории Российской Федерации недавно началась частичная мобилизация для привлечения новых солдат в войну против Украины, однако граждане РФ не хотят участвовать в боевых действиях.
Именно поэтому представители военных комиссариатов РФ приступили к домовым обходам с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста, в частности, в населенных пунктах Краснодарского края, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В России на главных дорогах начали выставлять полицейские блокпосты, чтоб контролировать перемещение мужского населения.
Мобилизированный личный состав РФ после короткой подготовки в учебных центрах планируют направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери во время полномасштабной войны на территории Украины, отметили в Генштабе.