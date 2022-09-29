Генерал США объяснил, почему Путин размахивает ядерным оружием
Старший стратегический аналитик Fox News генерал Джек Кин объяснил, почему президент России Владимир Путин размахивает ядерным оружием.
По мнению генерала, таким образом диктатор хочет давить на Европу из-за приближающейся зимы.
– Он хочет, чтобы они были закрыты с точки зрения поставки энергии. И, конечно, его намерение состоит в том, чтобы в определенной степени сломать их волю (через, — Ред.) страдания их народа и сдержать их поддержку Украины…
Вот почему он лязгает ядерным оружием, вероятно, по той же причине, чтобы уменьшить и минимизировать поддержку, которую получают украинцы: оружие, боеприпасы, а также экономическую поддержку и введение санкций, — сказал он.
Генерал отметил, что Путин всегда думал, что европейцы “в какой-то момент прогнутся”. Он добавил, что диктатор рассчитывает на это как на часть своей стратегии.
21 сентября Владимир Путин объявил в России о частичной мобилизации и начал шантажировать мир ядерным оружием.