Старший стратегический аналитик Fox News генерал Джек Кин объяснил, почему президент России Владимир Путин размахивает ядерным оружием.

По мнению генерала, таким образом диктатор хочет давить на Европу из-за приближающейся зимы.

– Он хочет, чтобы они были закрыты с точки зрения поставки энергии. И, конечно, его намерение состоит в том, чтобы в определенной степени сломать их волю (через, — Ред.) страдания их народа и сдержать их поддержку Украины…

Вот почему он лязгает ядерным оружием, вероятно, по той же причине, чтобы уменьшить и минимизировать поддержку, которую получают украинцы: оружие, боеприпасы, а также экономическую поддержку и введение санкций, — сказал он.