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Факты / Світ / Росія

Генерал США объяснил, почему Путин размахивает ядерным оружием

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
путін
Фото: Depositphotos

Старший стратегический аналитик Fox News генерал Джек Кин объяснил, почему президент России Владимир Путин размахивает ядерным оружием.

По мнению генерала, таким образом диктатор хочет давить на Европу из-за приближающейся зимы.

– Он хочет, чтобы они были закрыты с точки зрения поставки энергии. И, конечно, его намерение состоит в том, чтобы в определенной степени сломать их волю (через, — Ред.) страдания их народа и сдержать их поддержку Украины…

Вот почему он лязгает ядерным оружием, вероятно, по той же причине, чтобы уменьшить и минимизировать поддержку, которую получают украинцы: оружие, боеприпасы, а также экономическую поддержку и введение санкций, — сказал он.

Генерал отметил, что Путин всегда думал, что европейцы “в какой-то момент прогнутся”. Он добавил, что диктатор рассчитывает на это как на часть своей стратегии.

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Источник: Fox News
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