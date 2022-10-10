Конфликт в Кремле перешел в горячую фазу: Подоляк о предстоящем заседании Совбеза РФ

Октябрь, 09 в 21:21

Российский диктатор Владимир Путин возглавит заседание Совета безопасности РФ 10 октября, через два дня после мощного взрыва, прогремевшего на мосту через Керченский пролив на территории временно оккупированного украинского Крыма.

– Завтра у президента запланирована встреча с постоянными членами Совета безопасности РФ, – сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Однако заседание Совбеза РФ или другие выступления диктатора Путина не дают реальной информации о происходящем в окружении российского руководства, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона Единые новости.

Сейчас смотрят

— Все, что публично демонстрируют, заседание Совбеза РФ, любые другие выступления Путина или его общение с российским Кабмином, — это все не дает действительной информации, потому что он просто там что-то риторически говорит, а все остальные спят или смотрят на него с таким странным выражением лица. Это нам не добавит того, что именно происходит в ближайшем окружении Путина. Надо просто смотреть за тем, как пишут российские Telegram-каналы, военкоры, как ведут себя определенные пропагандисты. Не те, которые на телевидении, потому что они вообще управляются и озвучивают то, что спускают. Именно военкоры они дают понимание того, на каком именно этапе сегодня находится этот конфликт, действительно перешедший горячую фазу, — считает Подоляк.

Заседание Совета безопасности России, как правило, является реакцией на важные геополитические события, которые могут свидетельствовать о том, что Путин находится на пороге принятия важного решения, считают журналисты Daily Mail.