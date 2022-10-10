Конфликт в Кремле перешел в горячую фазу: Подоляк о предстоящем заседании Совбеза РФ
Российский диктатор Владимир Путин возглавит заседание Совета безопасности РФ 10 октября, через два дня после мощного взрыва, прогремевшего на мосту через Керченский пролив на территории временно оккупированного украинского Крыма.
– Завтра у президента запланирована встреча с постоянными членами Совета безопасности РФ, – сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Однако заседание Совбеза РФ или другие выступления диктатора Путина не дают реальной информации о происходящем в окружении российского руководства, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона Единые новости.
— Все, что публично демонстрируют, заседание Совбеза РФ, любые другие выступления Путина или его общение с российским Кабмином, — это все не дает действительной информации, потому что он просто там что-то риторически говорит, а все остальные спят или смотрят на него с таким странным выражением лица. Это нам не добавит того, что именно происходит в ближайшем окружении Путина.
Надо просто смотреть за тем, как пишут российские Telegram-каналы, военкоры, как ведут себя определенные пропагандисты. Не те, которые на телевидении, потому что они вообще управляются и озвучивают то, что спускают. Именно военкоры они дают понимание того, на каком именно этапе сегодня находится этот конфликт, действительно перешедший горячую фазу, — считает Подоляк.
Заседание Совета безопасности России, как правило, является реакцией на важные геополитические события, которые могут свидетельствовать о том, что Путин находится на пороге принятия важного решения, считают журналисты Daily Mail.