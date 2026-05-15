Комбинированная атака на Одесскую область: вспыхнули пожары, ранены два человека
В ночь на 15 мая российские войска осуществили комбинированную ракетно-дронную атаку на Одесскую область.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, начальник Одесской ОГА Олег Кипер и Одесская областная прокуратура.
Атака на Одесскую область 15 мая: что известно
Под ударом оказались объекты гражданской и критической инфраструктуры, жилой сектор и предприятия.
В нескольких селах региона повреждены шесть частных домовладений, трехэтажное офисное здание и три автомобиля.
Часть домов претерпела серьезные разрушения — в домах выбиты окна, повреждены конструкции и кровли.
Кроме того, в результате атаки на Одесскую область сегодня возникло несколько очагов возгорания.
Пожары, которые возникли после попаданий, спасатели оперативно ликвидировали.
По предварительным данным, в результате атаки на Одесскую область 15 мая пострадали два человека. Это пожилой мужчина и 12-летний мальчик.
Им оказывают необходимую помощь.
Сейчас на местах ударов работают экстренные службы, коммунальщики и правоохранители.
К ликвидации последствий также привлекали технику Ассоциации добровольных пожарных Украины и местные пожарные команды.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 542-е сутки.
