В ночь на 15 мая российские войска осуществили комбинированную ракетно-дронную атаку на Одесскую область.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, начальник Одесской ОГА Олег Кипер и Одесская областная прокуратура.

Под ударом оказались объекты гражданской и критической инфраструктуры, жилой сектор и предприятия.

В нескольких селах региона повреждены шесть частных домовладений, трехэтажное офисное здание и три автомобиля.

Часть домов претерпела серьезные разрушения — в домах выбиты окна, повреждены конструкции и кровли.

Кроме того, в результате атаки на Одесскую область сегодня возникло несколько очагов возгорания.

Пожары, которые возникли после попаданий, спасатели оперативно ликвидировали.

По предварительным данным, в результате атаки на Одесскую область 15 мая пострадали два человека. Это пожилой мужчина и 12-летний мальчик.

Им оказывают необходимую помощь.

Сейчас на местах ударов работают экстренные службы, коммунальщики и правоохранители.

К ликвидации последствий также привлекали технику Ассоциации добровольных пожарных Украины и местные пожарные команды.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 542-е сутки.

Фото : ДСНС

