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Факты / Світ / Росія

РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны Shahed-136

Марта Бондаренко, редактор ленты
РФ перебрасывает в Беларусь иранские дроны Shahed-136

РФ продолжает завозить в Беларусь иранские ударные дроны Shahed-136, которые в российской армии переименовали в Герань-2.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По состоянию на 10 октября на территорию Беларуси завезли 32 беспилотника Shahed-136, к 14 октября планируется завезти еще восемь.

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Беларусь со своей стороны предоставляет русской армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов.

Так, на железнодорожную станцию ​​Кировска в оккупированном Крыму прибыл эшелон с боеприпасами – 12 вагонов с общим весом 492 тонны. Поезд был направлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов вооруженных сил Беларуси (Гомельская область).

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В ближайшее время планируется перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения ВС Беларуси.

Фото: ГУР МО

Источник: ГУР
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