Октябрь, 10 в 13:02

На протяжении ночи 5 октября российские войска атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе типа Shahed-136.

В общей сложности было шесть попаданий и взрывов. Подверглась разрушениям инфраструктура города.

В больнице в состоянии средней тяжести находится человек, пострадавший из-за вражеской атаки.

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Что известно об иранских дронах Shahed-136, которые всю ночь атаковали Белую Церковь, и на что они способны – читайте в материале Фактов ICTV.

Дроны Shahed-136: назначение и возможности

Shahed-136 (дрон-камикадзе) — тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью.

Они способны длительное время находиться в воздухе в режиме ожидания в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора.

Также дрон способен автоматически выполнять задание, на которое его запрограммировали.

Shahed-136 предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Наводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам.

Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.

Эти беспилотники небольшие по размеру и летают низко, поэтому украинским системам ПВО трудно их отследить.

Они могут преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км. Обычно их запускают парами или даже стаями.

Shahed-136 имеют модификации с камерами наблюдения, которые способны наносить высокоточные удары. Однако более распространенным является вариант без камер, который наводится по спутниковым координатам и способен поражать только стационарные объекты.

Shahed-136 запускается под небольшим углом вверх со специальной пусковой установки.

Портативная стартовая рама с несколькими беспилотниками позволяет быстро перемещаться с помощью любого подходящего транспортного средства.

Технические характеристики

Дальность полета — до 2,5 тыс. км.

Скорость — 185 км/ч.

Вес — 200 кг.

Длина — 3,5 м.

Размах крыльев — 2,5 м.

Боеголовка — в носовой части.

Запуск — со специальной платформы.

Головная часть может составлять до 50 кг взрывчатки.

Военные эксперты отмечают, что реальная дальность полета иранских ударных беспилотников может составлять 1,3-1,6 тыс. км. А скорость 185 км/ч позволяет сбивать Shahed обычным стрелковым оружием.

Несмотря на проблематичность обнаружения радаром, беспилотники создают сильный шум, который позволяет найти и уничтожить их.

Где в Украине были зафиксированы Shahed-136

Довольно часто этот дрон замечают на юге Украины.

21 сентября 2022 года враг атаковал Shahed-136 прибрежную зону Очакова Николаевской области. Еще один сбили украинские защитники. Другой самоликвидировался ударом по побережью.

22 сентября в небе над Николаевской областью зенитчики Воздушных сил уничтожили четыре вражеских Shahed-136. Утром этого же дня дрон-камикадзе атаковал Кривой Рог.

23 сентября 2022 года Shahed-136, управляемый российскими оккупантами, нанес удар по Одессе.

Также после освобождения Купянска Харьковской области был замечен Shahed-136, который, вероятно, использовался российскими оккупантами.

Интересно, что россияне маскируют дроны, маркируя их как Герань-2.