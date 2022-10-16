Октябрь, 16 в 12:28

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия могла заключить новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2.

В своей свежей сводке специалисты ISW не оставили без внимания сообщения о том, что Россия приобрела беспилотники Arash-2, которые начали распространять украинские и российские Telegram-каналы со ссылкой на утечку данных от неуточненных иранских источников.

Сколько таких беспилотников приобретено, пока неизвестно.

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Тем временем эксперты напомнили сентябрьские заявления командующего Сухопутными силами Ирана бригадного генерала Киомарса Хейдари о том, что благодаря уникальным возможностям беспилотников Arash-2 Иран может атаковать со своих баз израильские города Тель-Авив и Хайфа.

Учитывая это, БПЛА Arash-2 якобы быстрее и оказывают большее разрушительное действие, чем Shahed, которые РФ уже использует для ударов по украинским городам.

В Институте изучения войны предполагают, что Россия продолжит использовать свои отношения с Ираном для того, чтобы обойти санкции.

Однако в ISW не уверены, что с беспилотниками Arash-2 российские войска смогут добиться большего эффекта, чем с Shahed-136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 235-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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