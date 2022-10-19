Более 66 тыс. оккупантов и почти 1,3 тыс. беспилотников: потери России в войне против Украины
Фото: Генштаб ВСУ
Российская Федерация продолжает нести значительные потери в полномасштабной войне против Украины. В частности, теперь более 66 тыс. оккупантов больше не будут совершать военных преступлений в Украине.
Потери России в войне против Украины
- личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2 554 (+6) единицы;
- боевых бронированных машин – 5 235 (+16) единиц;
- артиллерийских систем – 1637 (+15) единиц;
- РСЗО – 372 единицы;
- средств ПВО – 189 (+1) единиц;
- самолетов – 269 (+1) единиц;
- вертолетов – 242 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) единиц;
- крылатых ракет – 323 (+5) единицы;
- кораблей /катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) единиц;
- специальной техники ‒ 146 (+2) единиц.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском и Краматорском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои за освобождение временно оккупированных территорий Украины.
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