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Более 66 тыс. оккупантов и почти 1,3 тыс. беспилотников: потери России в войне против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Более 66 тыс. оккупантов и почти 1,3 тыс. беспилотников: потери России в войне против Украины
Фото: Генштаб ВСУ

Российская Федерация продолжает нести значительные потери в полномасштабной войне против Украины. В частности, теперь более 66 тыс. оккупантов больше не будут совершать военных преступлений в Украине.

Потери России в войне против Украины

  • личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2 554 (+6) единицы;
  • боевых бронированных машин – 5 235 (+16) единиц;
  • артиллерийских систем – 1637 (+15) единиц;
  • РСЗО – 372 единицы;
  • средств ПВО – 189 (+1) единиц;
  • самолетов – 269 (+1) единиц;
  • вертолетов – 242 единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) единиц;
  • крылатых ракет – 323 (+5) единицы;
  • кораблей /катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) единиц;
  • специальной техники ‒ 146 (+2) единиц.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском и Краматорском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои за освобождение временно оккупированных территорий Украины.

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Источник: Генштаб ВСУ
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