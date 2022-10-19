Октябрь, 19 в 9:27

Российская Федерация продолжает нести значительные потери в полномасштабной войне против Украины. В частности, теперь более 66 тыс. оккупантов больше не будут совершать военных преступлений в Украине.

Потери России в войне против Украины

личного состава – около 66 280 (+430) человек ликвидировано;

танков ‒ 2 554 (+6) единицы;

боевых бронированных машин – 5 235 (+16) единиц;

артиллерийских систем – 1637 (+15) единиц;

РСЗО – 372 единицы;

средств ПВО – 189 (+1) единиц;

самолетов – 269 (+1) единиц;

вертолетов – 242 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) единиц;

крылатых ракет – 323 (+5) единицы;

кораблей /катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) единиц;

специальной техники ‒ 146 (+2) единиц.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском и Краматорском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои за освобождение временно оккупированных территорий Украины.