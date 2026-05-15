Серебряный финалист Нацотбора на Евровидение 2026, певец Laud (Владислав Каращук) на фоне проходящего в Вене шоу признался, не обижается ли он на слова певицы Русланы.

Напомним, что во время национального этапа конкурса победительница Евровидения 2004 раскритиковала англоязычную песню Влада под названием Lightkeeper и посоветовала добавить гуцульских нот в творчество.

Laud о реакции на слова Русланы

Журналистка программы Ранок у великому місті на ICTV2 Ксения Малынюк поинтересовалась у артиста, не осталось ли у него обиды после комментариев артистки.

– Нет, я не обиделся. Я был удивлен, конечно, этим словам на результатах, – признал Каращук.

Laud не скрывает, что после второго места на Нацотборе 2026 у него “щемило” сердце, но уже на следующий день состояние улучшилось.

– Было сложно, немного грустно, но, честно говоря, мы все выспались. На следующее утро я просыпаюсь, вижу очень много поддержки в соцсетях, в Threads: просто все о Laud, о “фирме”, и мне это было очень приятно, – вспомнил артист.

Это была его седьмая попытка попасть на Евровидение, однако первое место по результатам голосования жюри и зрителей заняла Leleka, номер которой мы увидим во время гранд-финала в субботу, 16 мая.

Певица отреагировала на выход из второго полуфинала, и пообещала выложиться на полную во время решающего выступления на сцене Wiener Stadthalle. Уже известно, что представительница Украины на Евровидении 2026 исполнит композицию Ridnym под номером семь.

Источник : Ранок у великому місті

