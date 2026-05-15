Российская Федерация имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент, однако на сегодняшний день нет признаков такой подготовки.

Об этом руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The Times.

Буданов о возможности ядерного удара РФ

По словам руководителя Офиса президента, у России есть возможность нанести ядерный удар в любой момент, однако речь идет о главном – вопросе политической воли.

– Россия абсолютно имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить такую ​​задачу. Но это вопрос политической воли, – ответил Буданов.

В то же время руководитель Офиса президента утверждает, что не видел никаких признаков подготовки России к нанесению ядерного удара.

В мае стало известно, что российский диктатор Владимир Путин снова прибег к ядерному шантажу и угрозам новейшими ракетными системами, заявив о наращивании стратегического вооружения РФ.

Как отметил глава Кремля, среди таких – комплекс Орешник, ракеты Сармат, Кинжал и другие виды вооружения.

