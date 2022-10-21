Октябрь, 21 в 20:38

За последнюю неделю удары украинских Вооруженных сил ликвидировали 10 иранских инструкторов, которые занимались обучением российских солдат использованию дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом израильскому информационному агентству KAN сообщил украинский чиновник, пишет Jerusalem Post.

Данные о ликвидации иранцев поступили на фоне предупреждений американских и украинских официальных лиц о том, что специалисты из Исламской Республики обучают россиян использовать беспилотники в Крыму.

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Украинский центр национального сопротивления заявил в среду, что иранские инструкторы наблюдают за российскими силами, запускающими беспилотники-камикадзе с аннексированной украинской территории.

— Россияне доставили иранских инструкторов на территорию временно оккупированной Херсонской области и Крыма для запуска беспилотников-камикадзе Shahed-136. Они обучают россиян, как использовать беспилотники-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе, — утверждает украинский чиновник со ссылкой на данные из украинского подпольного сопротивление.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал. Пэт Райдер заявил в четверг, что “иранцы находились на территории Украины, чтобы помочь России в операциях с беспилотниками”.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на пресс-брифинге 20 октября, что иранские инструкторы действовали в Крыму.

Представитель ВС ВСУ ранее заявлял, что Украине удалось сбить 85% иранских беспилотников-камикадзе, выпущенных Россией.

Кроме того, в пятницу Министерство иностранных дел Ирана рекомендовало всем иранским гражданам, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну.

В четверг Министерство обороны Украины заявило, что Иран использует Украину в качестве “испытательного полигона” для своих беспилотников, чтобы подготовиться к будущим атакам беспилотников на Израиль.

Фото: ГУР МО