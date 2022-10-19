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Опаснее чем Shahed-136: что известно о иранских дронах Arash-2

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Опаснее чем Shahed-136: что известно о иранских дронах Arash-2

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия могла заключить новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2.

Что известно об иранском беспилотнике Arash-2 и его технических характеристиках — читайте в материале Фактов ICTV.

Arash-2: что это за беспилотник

Это иранский дрон-камикадзе дальнего радиуса действия.

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Arash-2, которые еще называют Kian 2, имеют большую боевую часть и улучшенную дальность полета, чем иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Однако эта информация не проверена и базируется на публикациях иранских СМИ.

В свою очередь специалисты американского Института изучения войны отмечают, что ранее командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Гейдари заявлял, что беспилотники Arash-2 имеют уникальные возможности дальнего радиуса действия и могут нацеливаться с баз в Иране на такие израильские города, как Тель-Авив и Хайфа.

По мнению аналитиков, это вряд ли поможет российским военным использовать Arash-2 более эффективно, чем Shahed-136.

Публично дрон дальнего радиуса действия был представлен в сентябре 2022 года и является модернизированной версией дрона-камикадзе Arash-1 (Kian 1), о котором стало известно в 2015 году. По сравнению с прошлой версией Arash-2 вдвое больше.

К сожалению, точных данных о его характеристиках или испытаниях нет. Как и о большинстве иранского оружия, вся информация об Arash-2 базируется лишь на данных самого Ирана.

Как пишет профильное издание Defense Express, в качестве пусковой платформы традиционно для Ирана используется гражданское шасси, которое может быть замаскировано под обычный грузовик. Для старта используется ракетный ускоритель.

Фото: Defense Express

Сам Иран представляет БПЛА как средство для атак на израильские города Хайфа и Тель-Авив. Вероятно, Arash-2 способны определять излучение радаров и умеют подавлять системы ПВО.

Кроме того, там сообщали, что эти дроны могут быть оборудованы оптическими и тепловизионными сканерами.

Также иранские источники утверждают, что Arash-2 может быть оснащен пассивной радиолокационной головкой самонаведения и его назначение — уничтожение радиолокационных станций.

Технические характеристики

По данным иранских СМИ, дрон-камикадзе Arash-2 имеет следующие технические характеристики:

  • Размах крыла — до 4 м
  • Длина — 4,5 м
  • Скорость — ориентировочно около 400 км/ч при использовании реактивного двигателя или до 200 км/ч при использовании поршневого.
  • Дальность — около 1 000 км, по некоторым источникам — 1 600 км.
  • Боевая часть — ориентировочно от 30 кг, однако есть неподтвержденная информация о 260 кг с ракетным двигателем.
  • Средство наведения — спутниковая навигация, возможно пассивная радиолокационная головка самонаведения.

Фото: ParsToday

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