Октябрь, 19 в 12:03

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия могла заключить новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2.

Что известно об иранском беспилотнике Arash-2 и его технических характеристиках — читайте в материале Фактов ICTV.

Arash-2: что это за беспилотник

Это иранский дрон-камикадзе дальнего радиуса действия.

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Arash-2, которые еще называют Kian 2, имеют большую боевую часть и улучшенную дальность полета, чем иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Однако эта информация не проверена и базируется на публикациях иранских СМИ.

В свою очередь специалисты американского Института изучения войны отмечают, что ранее командующий сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Гейдари заявлял, что беспилотники Arash-2 имеют уникальные возможности дальнего радиуса действия и могут нацеливаться с баз в Иране на такие израильские города, как Тель-Авив и Хайфа.

По мнению аналитиков, это вряд ли поможет российским военным использовать Arash-2 более эффективно, чем Shahed-136.

Публично дрон дальнего радиуса действия был представлен в сентябре 2022 года и является модернизированной версией дрона-камикадзе Arash-1 (Kian 1), о котором стало известно в 2015 году. По сравнению с прошлой версией Arash-2 вдвое больше.

К сожалению, точных данных о его характеристиках или испытаниях нет. Как и о большинстве иранского оружия, вся информация об Arash-2 базируется лишь на данных самого Ирана.

Как пишет профильное издание Defense Express, в качестве пусковой платформы традиционно для Ирана используется гражданское шасси, которое может быть замаскировано под обычный грузовик. Для старта используется ракетный ускоритель.

Сам Иран представляет БПЛА как средство для атак на израильские города Хайфа и Тель-Авив. Вероятно, Arash-2 способны определять излучение радаров и умеют подавлять системы ПВО.

Кроме того, там сообщали, что эти дроны могут быть оборудованы оптическими и тепловизионными сканерами.

Также иранские источники утверждают, что Arash-2 может быть оснащен пассивной радиолокационной головкой самонаведения и его назначение — уничтожение радиолокационных станций.

Технические характеристики

По данным иранских СМИ, дрон-камикадзе Arash-2 имеет следующие технические характеристики:

Размах крыла — до 4 м

Длина — 4,5 м

Скорость — ориентировочно около 400 км/ч при использовании реактивного двигателя или до 200 км/ч при использовании поршневого.

при использовании реактивного двигателя или при использовании поршневого. Дальность — около 1 000 км , по некоторым источникам — 1 600 км .

, по некоторым источникам — . Боевая часть — ориентировочно от 30 кг , однако есть неподтвержденная информация о 260 кг с ракетным двигателем.

, однако есть неподтвержденная информация о 260 кг с ракетным двигателем. Средство наведения — спутниковая навигация, возможно пассивная радиолокационная головка самонаведения.

Фото: ParsToday