Глаза, уши и сенсоры: как эффективнее сбивать Shahed-136 и уберечь силы ПВО

Октябрь, 20 в 16:03

Дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства стали новым видом угрозы для украинцев и дополнительным вызовом для военных ВСУ. По последним данным, только с 10 октября Россия запустила для ударов на территории Украины более 400 беспилотников.

Украинским защитникам удается уничтожать примерно 60% этих дронов, но другие все же долетают до запрограммированных целей. Сейчас Украина вместе с союзниками пытается найти решение для дополнительной защиты мирных жителей и важных объектов инфраструктуры, по которым хочет ударить враг.

Известно, что Shahed-136 летит медленно и низко, поэтому его трудно заметить. Беспилотник имеет сравнительно небольшую боеголовку — ориентировочно, 50 кг вместо 450 кг, как у баллистических или крылатых ракет. Дрон можно ликвидировать с помощью зенитных ракет или авиации, иногда его удается уничтожить точными выстрелами из стрелкового оружия.

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— Он дешевле — лишь доля стоимости более сложного оружия, и часто намного дешевле, чем ракета ПВО. Shahed-136 можно посылать большими залпами в нескольких направлениях, подавляя силы ПВО, — сообщают аналитики издания The Economist.

Получается, что силам противовоздушной обороны приходится тратить дорогостоящие ракеты для уничтожения Shahed-136. Несмотря на обещания Запада предоставить Украине больше систем ПВО, их поставляют медленно и в недостаточном количестве.

Дроны-камикадзе наносят непосредственные удары не тепловым электростанциям, а снабжающим сети светом подстанциям, объяснила пресс-секретарь украинской энергетической компании ДТЭК Антонина Антоша. Чтобы решить проблему с беспилотниками иранского производства, нужно улучшить интеграцию действующих сенсоров, которые могут отследить дроны, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе Филипп Бридлав.

Например, ракета ПЗРК Stinger способна подбивать дроны-беспилотники, однако единственные настоящие “сенсоры” вооруженного военного — это его глаза и уши. Если бы наши защитники заранее знали, сколько беспилотников и в каком направлении направляются, они могли бы уничтожать вражеские воздушные цели гораздо эффективнее.