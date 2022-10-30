Октябрь, 29 в 21:36

Утром 29 октября в оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов в районе акватории бухты, где размещен флот Российской Федерации.

Как стало известно впоследствии, в результате взрывов пострадали российские военные корабли, на которых размещались крылатые ракеты.

Состояние Черноморского флота РФ, который размещался в бухте, пока непонятно, но взрывы уже вызвали бурную политическую реакцию со стороны Москвы.

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Факты ICTV попытались собрать всю известную информацию, которая происходила вокруг событий 29 октября.

Утром представители оккупационных властей в Севастополе заявили, что акваторию Севастопольской бухты якобы “атаковали беспилотники” и добавил, что атаку дронов “отражают российские корабли”.

Впоследствии российское госинформагентство ТАСС со ссылкой на оккупационное “правительство” Севастополя сообщало, что в городе временно ограничено движение: не ходят паромы и катера, а движение между районами возможно только автобусами.

В локальных Telegram каналах Севастополя впоследствии обнародовали взрывы в городе, где продолжают тезис оккупантов о беспилотниках, но уже “подводных”.

Впоследствии в сети появились фотографии, где можно увидеть дым над бухтой в Севастополе.

Реакция России

Российские спецслужбы в аннексированном Севастополе начали угрожать “заняться” местным населением, которое публикует видео, по которым можно определить размещение систем ПВО в городе. В оккупированном городе также решили выключить все общедоступные камеры видеонаблюдения, поскольку в соцсетях появились с этих самых камер.

Как следствие, российское Минобороны обвинило Украину и Великобританию в “атаке” на корабли российского флота.

Оборонное ведомство РФ добавило, что около 04:20 29 октября девять БПЛА и семь водных беспилотников якобы атаковали российские корабли в аннексированном Севастополе. Кроме того, в российском министерстве признали, что в результате взрывов пострадали тральщик Иван Голубец, а также боновое заграждение в бухте Южная.

Российская сторона обвинила в “атаке”, которая, по словам РФ, готовилась “под руководством британских специалистов”, которые якобы находятся в Очакове Николаевской области.

Telegram каналы впоследствии подтвердили поражение взрывами фрегата Адмирал Макаров, который является носителем крылатых ракет и находился в бухте Севастополя.

Представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Британию в совершении “серии терактов” в Черном и Балтийском морях. По ее словам, Россия намерена созвать Совбез ООН из-за взрывов в акватории Севастополя.

Реакция Украины и Великобритании

Впоследствии ситуацию прокомментировал Офис президента Украины.

Советник руководителя Офиса Михаил Подоляк иронично призвал оккупантов “не паниковать”.

— Просто выключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После “негативного наступления” к границам-1991 скажете своей z-пасти, что “выиграли” войну. А “Черноморский флот” просто поплыл прочь…, — написал он в Twitter.

Не паникуйте. Просто отключайте камеры не только в Севастополе, но и везде на оккупированной территории. После «отрицательного наступления» до границ-1991 скажете своей z-пастве, что «выиграли» войну. А «Черноморский флот» просто уплыл… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 29, 2022

В Оперативном командовании Юг заявили, что взрывы на оккупированном полуострове могли произойти из-за неудачных запусков ракет ПВО со стороны России.

При этом пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона добавила, что пока нет официального подтверждения уничтожения кораблей Черноморского флота РФ.

— Сейчас официального подтверждения нет. Неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может быть такой причиной, а официальную информацию мы получим позже, — заявила она.

В британском Минобороны заявили, что обвинения России в атаке на корабли в Севастополе являются “ложью эпического масштаба”.

— Чтобы отвлечь внимание от своей катастрофы с незаконным вторжением в Украину, министерство обороны России прибегает к лживым заявлениям эпического масштаба. Эта вымышленная история больше говорит о спорах, которые идут внутри российского правительства, чем о Западе, — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко впоследствии обнародовал видео пожара корабля РФ под Севастополем.

Он, среди прочего, со ссылкой на источники среди правоохранителей, сообщил, что в результате взрывов в Севастополе повреждены по меньшей мере три российских корабля, имеющих на вооружении крылатые ракеты Калибр.

— Существует большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а потоплены. Никто из силовиков официально не подтверждает, что за взрывами могут стоять украинские спецслужбы. Но по стечению обстоятельств сегодня утром на страницах СБУ в соцсетях опубликовано троллинг-фото и текст “It’s BAVOVNA o’clock!”, — добавил Цаплиенко.

It’s BAVOVNA o’clock! А це значить, що російська техніка та позиції окупантів знов будуть палати ???? Працюємо далі до повної Перемоги! ???????? pic.twitter.com/4ZyD3FQMcf — СБ України (@ServiceSsu) October 29, 2022

Приостановление Россией зерновой сделки

Впоследствии российская сторона объявила о приостановлении участия в зерновой сделке, которым обеспечивалась транспортировка зерна из морских портов Украины. Причиной такого решения в России назвали “террористические атаки против кораблей Черноморского флота РФ”. Обвиняет Москва в так называемых терактах, конечно, Киев.

Кроме того, Минобороны РФ заявило, что корабли, которые находились в бухте Севастополя, якобы были привлечены к “обеспечению безопасности зернового коридора”.

Российский МИД выступил с аналогичным заявлением и официально подтвердил приостановление участия в зерновой сделке.

Руководителя Офиса президента Андрей Ермак назвал такие действия РФ “продовольственным шантажом”.

— Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный… Выдумки о “грязной бомбе”, над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком примитивно и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу, — написал Ермак в Telegram.

Дмитрий Кулеба, который возглавляет МИД Украины, добавил, что Россия блокирует зерновую инициативу под лживым предлогом.

— Мы предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под фальшивым предлогом блокирует зерновой коридор, который обеспечивает продовольственную безопасность миллионов людей. Я призываю все государства требовать от России прекратить свои голодные игры и снова взять на себя обязательства, — написал он в Twitter.

Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 29, 2022

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Суспільному заявил, что Киев ожидает реакцию Турции и Организации Объединенных Наций, с которыми Россия подписывала зерновое соглашение, на заявления РФ о выходе из зерновой инициативы.

Впоследствии представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в Организации видели российские заявления о выходе из зерновой сделки и поддерживают связь с властями РФ по этому поводу, пишет Reuters.

— Жизненно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу, — добавил он.

Впоследствии представитель МИД Украины Олег Николенко расширил комментарий украинского дипломатического ведомства и заявил, что Украина рассматривает приостановление Россией участия в зерновой сделки как “воплощение курса Москвы на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности”.

Фото: Юрій Мисягін